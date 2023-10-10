Гражданин Канады погиб в результате палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о гибели одного канадского гражданина в результате обострения палестино-канадского конфликта в секторе Газа. Об этом она рассказала в эфире телеканала CBC . Ее цитирует ТАСС.

«У нас есть информация об одном погибшем канадце, а также о трех пропавших без вести», – сказала Жоли.

Она отказалась сообщать журналистам, есть ли среди пленных граждане Канады, отметив, что власти не должны публично заявлять о таких данных, так как они подвергают жизни заложников большим рискам.

7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, нанесли порядка 5000 ракетных ударов по территории Израиля. Кроме того, боевики ХАМАС вторглись в Израиль – они проникли в место проведения фестиваля электронной музыки вблизи Газы, где убили 260 человек. Десятки женщин были взяты в плен и увезены в сектор Газа.

По последним данным, всего у боевиков в заложниках находятся 130 мирных жителей. Как сообщал президент США Джо Байден, среди них наверняка есть американские граждане, которые считаются пропавшими без вести.

СМИ со ссылкой на представителей ХАМАС сообщали, что среди пленных есть граждане России и Китая. Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели одного россиянина в результате эскалации конфликта.