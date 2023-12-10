Байден назвал последствия, к которым может привести победа Трампа на выборах в США

По мнению американского лидера, победа Трампа угрожает демократии США. Таким мнение он поделился во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании в Лос-Анджелесе. Его слова приводят РИА Новости.

«Я считаю, что будущее американской демократии на кону... Дональд Трамп представляет много угроз для страны, угроз как праву выбора, так и гражданским правам, праву голоса и положению Америки на мировой арене. Но главную угрозу он представляет для нашей демократии, потому что, если мы потеряем ее, то мы потеряем все», – заявил Байден.

Байден и Трамп будут участвовать в выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Накануне действующий президент рассказал, что не выдвигал бы свою кандидатуру на второй срок, если бы в выборах не участвовал Трамп.

Байден выдвинул свою кандидатуру в апреле 2023 года. Штаб президентской кампании находится в Уилмингтоне в штате Делавэр, который является малой родиной Байдена. Американский лидер выступил за возвращение производства на территорию США. Его программа также предусматривает «гуманную иммиграционную политику», а также ужесточение мер федеральных органов власти по надзору за полицией и полный запрет использовать удушающие приемы при задержании.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщила о страхах, которые испытывают лидеры европейских стран из-за возможной победы Трампа на выборах. Отмечалось, что в Европе опасаются выхода США из НАТО.

Байден – 46-й президент США. Он сменил Трампа в 2021 году. Байден представляет партию демократов, Трамп – республиканцев.