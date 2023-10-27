Греция не поддержит пересмотр бюджета ЕС только в пользу Украины
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Греция выступит против пересмотра многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше, заявил премьер-министр балканской страны Кириакос Мицотакис во время саммита в Брюсселе.
«Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше», – сказал Мицотакис.
По его словам, Евросоюзу нужны средства на целый ряд других нужд: на решение проблем с мигрантами, на поддержку стран, подвергшихся стихийным бедствиям, для компенсации увеличения стоимости займов по кредитам Фонда восстановления.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла предложение увеличить многолетний бюджет ЕС на 66 млрд евро, в котором предусмотрена помощь Украине.