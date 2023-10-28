Греция отказалась пересматривать бюджет ЕС в пользу Украины

Греция не станет пересматривать бюджет ЕС, если это будет означать пересмотр исключительно ради выделения дополнительных денег для Украины без выделения средств для других государств в блоке. Соответствующее заявление сделал греческий премьер Кириакос Мицотакис, его слова передает издание ТАСС .

По итогам саммита ЕС, Мицотакис заявил о проведении первого обсуждения пересмотра многолетней финансовой программы блока на 2021-2027 годы.

Он выразил позицию страны и заявил, что его государство не даст согласие на пересмотр, который будет означать выделение средств исключительно на нужды Украины. Мицотакис также подчеркнул, что аргументы ЕК в пользу пересмотра бюджета являются разумными, и странам ЕС нужны деньги на решение вопросов миграции. Премьер также обозначил важность выделения средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, коснувшихся европейских стран.