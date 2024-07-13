Греция отказалась признать ответственность за удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

Афины не могут и не должны нести какую-либо ответственность за удары украинских боевиков по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Об этом, как пишет сайт neostrategy.gr, заявил греческий заместитель глави Министерства национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис.

При этом Кефалояннис не стал отрицать, что американские разведывательные дроны для координации ракетных ударов ВСУ по территории Крыма взлетают из греческого города Лариса.

«У Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — заявил политик.

Кефалояннис также проинформировал, что за пределами Греции над выполняемыми миссиями самолетов-разведчиков США имеет полный оперативный и административный контроль исключительно Пентагон.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.