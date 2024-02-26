Грин: демократы хотят разыграть карту «вмешательства России»

Сторонники действующего американского президента Джо Байдена собираются разыграть карту со «вмешательством РФ» в местные выборы главы государства. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях .

В своем посте она заявила, что сторонники Байдена собираются объявить политику Дональду Трампу импичмент в том случае, если он одержит победу на предстоящих выборах. Она призвала всех граждан Соединенных Штатов, любящих свою страну, готовиться к тому что их назовут пророссийскими «бла-бла-бла».

Грин также заявила, что партия демократов станет обвинять в поддержке РФ всех, кто против выделения денег для военных нужд Украины. В то же время, в партии республиканцев лишь призывают к тому, чтобы не «оплачивать войны ЦРУ», подчеркнула она.