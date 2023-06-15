Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС после того, как он со своей командой посетил станцию в четверг, 15 июня.

Об обстановке на атомной электростанции он написал в своих соцсетях.

«По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента», – написал Гросси.

После подрыва ВСУ верхней части Каховской ГЭС и, как следствие, бесконтрольного сброса воды, официальные лица России выразили обеспокоенность в связи с дальнейшей работой Запорожской АЭС, так как она питается из Каховского водохранилища. В ближайшее время, по оценкам экспертов, оно обмелеет. Сейчас уже в СМИ можно найти фотографии с малым количеством воды в водоеме.

Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром. Город и, следовательно, станцию, контролируют российские военные. На АЭС присутствуют постоянные представители корпорации «Росатом».

Ранее МАГАТЭ выражала обеспокоенность в связи с обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Гросси неоднократно призывал стороны сделать зону, где она расположена, демилитаризованной. Несмотря на это, украинская армия продолжает выпускать ракета и беспилотники в сторону станции.