Российский гроссмейстер и сенатор от Крыма Сергей Карякин однажды задал пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, казалось бы, простой вопрос: играет ли Владимир Путин в шахматы? Ответ, который он получил, звучал не как отписка, а скорее как точная характеристика стиля мышления: президент играет в шахматы на геополитической доске. Об этом сообщает «Крым 24».

Карякин, человек, понимающий в шахматах все, тут же согласился с такой формулировкой. По его словам, в действиях Путина действительно просматривается та самая шахматная логика — не суетливая, не импульсивная, а стратегическая, где каждый ход просчитывается на несколько шагов вперед, а фигуры расставляются не ради сиюминутной победы, а ради долгосрочного контроля над партией. Это шахматы, где доска — весь мир, а время обдумывания хода может измеряться не минутами, а годами.

Но при всей своей вовлеченности в глобальную игру президент, как отмечает Карякин, не теряет связи и с «классическими» шахматами. Путин, по словам гроссмейстера, хорошо осведомлен о шахматной жизни в стране, а однажды даже принял участие в открытии клуба в Суворовском училище Санкт-Петербурга — в компании с известным мастером, что для человека, равнодушного к игре, было бы просто нехарактерно.

