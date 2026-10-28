Россиянка ослепила возлюбленного в попытках ему помочь во время драки

В Анжеро-Судженске 51-летняя женщина проведет два года в колонии общего режима — ее попытка разнять драку закончилась потерей зрения у сожителя и уголовным делом, передает VSE42.RU .

Как сообщает полиция Кузбасса, в декабре прошлого года в больницу попал 51-летний мужчина с проникающей раной глаза. Правоохранители быстро установили, кто к этому причастен, и задержали сожительницу пострадавшего.

Картина того вечера восстановлена: женщина выпивала вместе с дочерью, зятем и сожителем, между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Хозяйка попыталась разнять спорщиков, схватила сожителя за лицо и резко дернула — в итоге повредила ему глаз пальцем. Как отметили в ГУ МВД по Кузбассу, мужчина потерял зрение на один глаз.

Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и назначил два года лишения свободы в колонии общего режима.