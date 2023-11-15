Группа французских дипломатов попыталась надавить на Макрона из-за его произраильской позиции

Они направили президенту Франции коллективную ноту, в которой указали, что действия французского лидера могут привести к утрате доверия ряда стран Ближнего Востока.

В этом письме работники нескольких посольств отметили, что французская политика ранее традиционно отличалась сбалансированностью и учетом интересов не только израильтян, но и палестинцев. Сейчас же Эмманюэль Макрон занял откровенно произраильскую позицию, и это грозит кризисом доверия в отношениях с другими странами.

«Это беспрецедентный коллективный запрос со стороны французских послов», - так отреагировали на данную ноту бывшие сотрудники французского министерства иностранных дел.

Их мнение привело в своем материале издание Le Parisien. Сам же МИД Франции отказался комментировать сведения о данном письме. По его утверждению, президент страны отвечает за всю внешнюю политику, а сотрудники внешнеполитического ведомства должны выполнять его распоряжения.