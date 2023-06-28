Группа переговорщиков с Украиной не создана: заявление Марии Захаровой

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявляет, что сформирована группа переговорщиков со стороны РФ. Члены команды будут вести прямые переговоры с Украиной. В среду, 28 июня, в ходе пресс-конференции официального представителя МИДа России Марии Захаровой журналист обратился с просьбой прокомментировать данное заявление.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала с подобными вопросами обращаться непосредственно к Алексею Данилову. МИД подобной информацией не располагает. Источник информации, которой владеет Украина, неизвестен. Мария Захарова усомнилась в подлинности подобных данных.

В ходе пресс-конференции журналисты активно интересовались ситуацией вокруг Украины, а также причинами и последствиями мятежа 24 июня.