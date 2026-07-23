Роспотребнадзор разъяснил правила обмена и возврата головных уборов

Россиянам напомнили, что покупатели вправе обменять головной убор, если после приобретения выяснилось, что он не подходит по размеру, фасону, цвету или другим характеристикам. Если аналогичной модели в магазине не окажется, потребитель может потребовать возврата уплаченных денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что воспользоваться этим правом можно при условии сохранения товарного вида изделия, его потребительских свойств, фабричных ярлыков и других признаков, подтверждающих, что товар не использовался. При этом отсутствие кассового чека само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требований: факт покупки допускается подтверждать свидетельскими показаниями.

Как отметили специалисты, обратиться к продавцу с требованием об обмене непродовольственного товара надлежащего качества можно в течение 14 дней со дня покупки, не считая дня приобретения.

Если же после начала эксплуатации выявился производственный дефект — например, разошлись швы, облезла краска или обнаружились другие недостатки, — покупатель получает дополнительные права. В таких случаях можно потребовать замену изделия, обмен на товар другой модели с перерасчетом стоимости, соразмерное уменьшение цены либо полный возврат денежных средств.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали при возникновении спора сначала направить продавцу письменную претензию. Если урегулировать ситуацию мирным путем не удастся, потребитель вправе обратиться в территориальное подразделение ведомства или подать обращение через официальный сайт Роспотребнадзора.

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