Логистические центры призвали оборудовать защитой от БПЛА

Склады маркетплейсов и логистические терминалы нуждаются в дополнительной физической защите от беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение в авторской колонке для газеты « Известия » выразил генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

По оценке специалиста, современные меры безопасности должны учитывать не только вероятность прямого удара беспилотника, но и риски, связанные с падением его обломков после перехвата. Именно поэтому, считает эксперт, для подобных объектов требуется создание отдельного защитного уровня.

Дорофеев отметил, что обычные сетчатые конструкции не способны эффективно решить такую задачу. По его мнению, на объектах целесообразно использовать специальные защитно-улавливающие системы, которые способны принять падающий аппарат, снизить силу удара за счет увеличения пути торможения и предотвратить его непосредственный контакт с защищаемой инфраструктурой.

Эксперт подчеркнул, что внедрение подобных инженерных решений может стать важной частью комплексной системы обеспечения безопасности логистических комплексов и складской инфраструктуры в условиях роста угроз, связанных с использованием беспилотников.

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