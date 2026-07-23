Москвичей предупредили об опасности купания в городских фонтанах

Купание в городских фонтанах может представлять серьезную опасность для здоровья и привести к травмам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, пишет « Мослента ».

В ведомстве пояснили, что внутри чаш фонтанов размещено сложное инженерное оборудование, включая форсунки, осветительные элементы и датчики уровня воды. Контакт с такими конструкциями может стать причиной получения различных травм.

Кроме того, специалисты обратили внимание на санитарные риски. Несмотря на регулярное техническое обслуживание, очистку чаш и замену воды, в фонтаны неизбежно попадают пыль, осадки и другие загрязнения. В жаркую погоду такие условия также способствуют активному размножению микроорганизмов.

В департаменте напомнили, что городские фонтаны являются элементами инженерной инфраструктуры и декоративного благоустройства, а не местами для купания. Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать правила безопасности и использовать для отдыха только специально оборудованные зоны.

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