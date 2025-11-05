Грушко: диалог России и США по ДСНВ не сдвинется без участия Франции и Британии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Известия" заявил, что диалог между США и Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не может сдвинуться с места без участия Великобритании и Франции.

Отвечая на вопрос о необходимости привлечения Британии и Франции для диалога по стратегической безопасности, он подчеркнул, что "в любом потенциальном диалоге такого рода мы обязаны учитывать совокупный ядерный потенциал стран-членов НАТО".

«В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты вновь размещают в Великобритании специальные боеприпасы для выполнения задач в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО. По его мнению, это подтверждает обоснованность российской точки зрения о необходимости учитывать совокупный потенциал военного блока.

К слову, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова продолжить соблюдение ограничений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях, начиная с 5 февраля 2026 года и на протяжении года.