Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался о связях РФ и НАТО. В интервью РИА Новости он отметил , что, несмотря на высокую напряженность между Альянсом и Москвой, у сторон есть «горячие линии связи».

«Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности», — сказал Грушко.

По словам замглавы МИД России, Кремль не раз предлагал различные варианты по деэскалации, однако Североатлантической альянс не был готов к такому серьезному разговору. Грушко напомнил, что НАТО отвергло договор о гарантиях безопасности в декабре 2021 года. По мнению дипломата, на Западе об этом решении до сих пор жалеют.

Ранее Financial Times сообщила, что Запад хочет от Украины деэскалации конфликта. Отмечалось, что союзники Киева склоняют страну к этому решению.