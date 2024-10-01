Западные союзники Украины намерены склонить ее к решению о деэскалации конфликта, сообщила британская газета Financial Times.

Отмечается, что Запад на данный момент рассматривает единственную альтернативу завершения конфликта, которая предусматривает территориальные уступки. В обмен на это Украина получит право стать членом НАТО. Это подтвердило анонимное должностное лицо одной из западных стран, на которое ссылается FT.

По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление со стороны партнеров. Они требуют от него значительных шагов в сторону урегулирования конфликта путем переговоров.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели, по заявлениям президента РФ Владимира Путина, заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ДНР и ЛНР.

В сентябре 2022 года на этих территориях, а также в Запорожской и Херсонской областях прошел референдум, в результате которого большинство граждан выразили желание дальше жить в составе РФ.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей.