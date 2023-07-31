Грузия и Китай установили двустороннее стратегическое партнерство

Китай и Грузия заявили об установлении стратегического партнерства, повысив тем самым уровень своих отношений. Заявление об этом опубликовано агентством Xinhua.

Стороны приняли такое решение во время визита в Китай премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который прилетел на открытие летней Универсиады в Чэнду.

Грузинский гость встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем с главой Госсовета Ли Цяном.

Стратегическое партнерство предусматривает взаимодействие по широкому кругу вопросов – от безопасности и экономики до культурного обмена.