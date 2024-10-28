Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией

В настоящее время Грузия не имеет дипломатических отношений с соседней Российской Федерацией, и в планах их восстановить у нынешних властей республики нет. На это, выступая на брифинге в воскресенье, 27 октября, заявил их восстанавливать, заявил действующий премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, появившееся у общественности мнение, что Грузия якобы проводит политику на сближение с Россией, вызвано определенными совпадениями действий властей обеих стран в национальных интересах. И не более того, подчеркнул Кобахидзе.

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — сказал премьер.

На вопрос, может ли отсутствие в настоящее время серьезных отношений Грузии с внешнеполитическими игроками, такими как ЕС и США, повысить вероятность установления Тбилиси дипотношений с Москвой, Кобахидзе извинился и ответил отрицательно.

«Извините. Нет-нет-нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории (Абхазия и Южная Осетия. — прим. ред.) „оккупированы“ Российской Федерацией. Учитывая, что дипломатические переговоры пока только намечаются, мы решили, что выполним эти просьбы, — добавил премьер.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.