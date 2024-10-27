Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов после обработки 99,3% бюллетеней

Правящая партия «Грузинская мечта» после обработки 99,3% бюллетеней на выборах лидирует с 54,2% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

По подсчетам комиссии, за дальнейшую работу партии в парламенте проголосовали более миллиона человек. Данные получены более чем с 3 тыс. участков.

Среди основных оппозиционных сил, также преодолевших 5-процентный барьер, выделяются партия «Единство — Национальное движение», которая набрала около 10%, «Коалиция за перемены» с 11%, «Сильная Грузия» с 8,7% и фракция «За Грузию», которая получила около 7,7%.

Кроме того, по данным ЦИК, «Грузинская мечта» получила 17,7% голосов за рубежом. После подсчета голосов с 52 из 67 участков за границей, действующая партия получила более 3,3 тыс. голосов.

Меньше всего «Грузинскую мечту» поддержали в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Цаленджихе.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» баллотируется на четвертый срок.

Ранее сообщалось, что оппозиция в Грузии намерена организовать акции протеста.