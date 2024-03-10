Грузия перепугалась быть втянутой в военный конфликт на Украине

Риски вовлечения Грузии в военный конфликт на Украине накануне выборов в стране остаются и сильно беспокоят как руководство страны, так и само грузинское общество, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

По его словам, многие на Западе, и особенно украинские власти, ждут от Грузии открытия «второго фронта» против России. Однако до сих пор грузинскому государству удавалось сохранять нейтсралитет в данном вопросе. Что давало обществу стабильность, мир и устойчивое экономическое развитие.

Гарибашвили подчеркнул, он надеется, что так будет и дальше.

«Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием «второго фронта», никуда не исчезли. Я поговорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития», — цитирует Гарибашвили ТАСС.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.