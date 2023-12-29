Грузия собралась войти в Евросоюз к 2030 году

К 2030 году Грузия выполнит все условия Евросоюза и будет готова стать членом объединения. Такую уверенность высказал председатель правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, в декабре нынешнего года Грузии был предоставлен долгожданный статус кандидата в ЕС.

«Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия <…> будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — сказал Кобахидзе в эфире грузинского телеканала «Имеди».

Политик отметил, что Грузия, в отличии от Молдавии, которой также был ранее предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, за минувшие несколько лет нарастила экономические показатели в два раза минимум. А это, как напомнил кобахидзе, является одним из ключевых факторов для вступления в Евросоюз.