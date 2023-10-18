Грузинский парламент не смог отправить в отставку президента Зурабишвили

За ее отставку проголосовали 86 депутатов из 150. Для импичмента необходимо было согласие двух третей парламента, то есть 100 депутатов.

16 октября Конституционный суд Грузии признал, что Зурабишвили нарушила положения Конституции, совершив три зарубежных поездки без согласования с парламентом. Это решение дало основание начать процедуру импичмента.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе признавал, что добиться импичмента будет крайне сложно, но процедуру необходимо запустить, чтобы не оставлять без внимания нарушения Конституции.

Зурабишвили выступила в парламенте с агрессивной речью, обвинив КС в том, что тот «прогнулся» под правящую партию.