Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Киев не сможет получать такую же помощь от западных стран, как раньше. Он выразил мнение, что «стартап» в виде Украины оказался «черной дырой», в которой растворились миллиарды долларов и евро жителей США и Европы.

Заявление Грызлова распространила пресс-служба посольства Белоруссии в четверг, 30 ноября.

«Если раньше Киев мог рассчитывать на поддержку зарубежных спонсоров, то сейчас ситуация коренным образом меняется. Склады стран НАТО пустеют, а военные бюджеты показывают дно …», – отметил Грызлов.

Он также подчеркнул, что завершение года в финансовом мире сопровождается публикацией отчетов, и выразил убеждение в том, что у президента Украины Владимира Зеленского не только нет оснований для гордости, но даже нет возможности оправдаться. По мнению Грызлова, контрнаступление проходит неудачно, а деморализация армии обусловлена отсутствием заметных успехов.

Также, отметил белорусский дипломат, вспомнил ситуацию с чествованием нациста в парламенте Канады. По мнению Грызлова, интерес к предоставлению Зеленскому площадки для выступлений становится все более ограниченным.