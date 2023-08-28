У издания Global Times вышла статья, автор которой рассказал, как украинский конфликт повлиял на отношения Соединенных Штатов и Евросоюза с целым рядом менее развитых стран. Западные государства всегда считали, что весь остальной мир встанет на их сторону и поддержит навязываемую ему точку зрения. Тем не менее, развивающиеся страны на этот раз не оправдали таких надежд.

«И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал войне на Украине гораздо большее значение», - указал автор статьи Мартин Жак.

Очень многие не стали присоединяться к антироссийским санкциям, что сразу же сделало их малоэффективными. В результате Западу пришлось признать, что ему нельзя игнорировать весь остальной мир, и что на смену нынешнему миропорядку идет многополярная модель международных отношений.