Слив переговоров немецких офицеров бундесвера, обсуждавших потенциальные атаки на российский Крымский мост, сильно испортил репутацию Германии среди союзников в коллективном Западе. Соответствующее заявление сделал обозреватель Бертольд Колер в своем материале для издания FAZ .

В своей статье он заявил, что обнародование данного диалога возымела эффект «сброшенной бомбы». По словам автора, этот инцидент стал самой настоящей катастрофой как для правительства с бундесвером, так и для всего государства.

Колер также выразил мнение, что слитый диалог является серьезным доказательством того факта, что коллективный Запад активно участвует в конфликте на территории Украины. Из-за этого, утечка может вызвать сильное недовольство американского и британского руководств, которые стараются не раскрывать факт своего присутствия на Украине, добавил он.

Автор выразил опасение, что Россия сможет с легкостью перехватить и обнародовать любые другие острые заявления военных и политиков в ФРГ.

Накануне представитель Белого дома Кирби заявил, что США не говорят об утечке, чтобы не подтверждать тезис о войне НАТО и РФ.