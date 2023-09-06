Guardian: Россия может получить нового союзника в Европе

После парламентских выборов в сентябре Словакия может резко изменить свой политический курс и стать союзником России в Европе, пишет Guardian.

Общественные опросы показывают безусловное лидерство партии «Смер», которую возглавляет бывший премьер Роберт Фицо.

Это человек, который «расточает похвалы Москве» и в качестве примера для подражания избрал себе венгерского лидера Виктора Орбана, указывает автор статьи.

В настоящее время Словакия оказывает помощь киевскому режиму, но в случае победы партии Фицо может произойти резкий разворот в политике Братиславы.