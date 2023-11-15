Guardian: время на стороне Путина, а не Киева

Ситуация на Украине все больше складывается в пользу России, считает журналист The Guardian Люк Хардинг.

Он заявил, что при существующем положении вещей время работает на Владимира Путина.

Украина уже сейчас испытывает огромные проблемы, и они могут серьезно усугубиться, если президентом США будет избран Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о нежелании финансировать киевский режим.

Журналист побывал на Украине и своими глазами увидел мрачную обстановку. Среди населения ширится пессимизм, практически не осталось людей, у кого кто-то из близких не погиб бы на фронте.

Хардинг считает, что у Киева был шанс добиться успеха летом. Однако украинские войска уже в первые две недели контрнаступа потеряли 20% своего снаряжения, после чего боевые действия зашли в тупик. А сегодня уже внимание всего мира переключилось с Украины на Ближний Восток, добавил журналист.