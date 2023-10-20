Guardian: западная дипломатия потерпела неудачу на Ближнем Востоке

Несмотря на дипломатические усилия, предпринимаемые западными лидерами, напряженность в секторе Газа не подает признаков снижения, пишет The Guardian.

Дипломатия Байдена была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем и одновременно не рассориться с арабскими союзниками, добившись поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Две недели интенсивной дипломатии не принесли ощутимых результатов – в Газу въехало всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Нет особенного продвижения и в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация ухудшает позиции Запада в мире, ставя под угрозу его поддержку в таких вопросах, как военные действия на Украине, отмечается в публикации.