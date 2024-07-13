Просроченный президент Украины Владимир Зеленский послепрошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, вероятно, посетит в самое ближайшее время Великобританию, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Как приводится в материале издания, там Зеленский намеревается принять участие во встрече Европейского политического сообщества и обсудить украинский кризис с его влиянием на экономику ЕС.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — говорится в публикации газеты.

К слову, если поездка Зеленского в Британию случится, то это будет первый его вояж в Лондон, который будет курировать бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины на островах Валерий Залужный, который несколькими днями ранее полноценно приступил к своим дипломатическим обязанностям.

Ранее мы писали, что Байден на саммите НАТО пригласил к трибуне Путина, представив его президентом Украины.