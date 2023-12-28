Украинский президент чересчур уверен в своей способности противостоять России. По этой причине он неспособен к плодотворному диалогу.

Британская газета выпустила статью, в которой Владимира Зеленского критикуют за то, что он не пытается меняться сам вслед за ситуацией в мире. Он до сих пор думает, что в состоянии добиться успеха в противостоянии с Россией, несмотря на все факты. Таково мнение даже его некоторых собственных советников.

«Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он еще не адаптировался к меняющейся действительности», - указано в статье.

Сам Зеленский считает, что у него есть выдающиеся способности к убеждению, но на самом деле этот талант теперь не особо востребован. Он перестал быть настолько важной персоной для мирового сообщества, какой был ранее.