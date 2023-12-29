Губернатор Алиханов: Литва единолично меняет тарифы на транзит в Калининград по ЖД

Руководство Литовской республики начало в одностороннем порядке пересматривать тарифы на железнодорожный транзит в Калининградскую область РФ. Об этом сообщил губернатор самого западного российского региона Антон Алиханов.

При этом, как отметил в беседе с РИА Новости Алиханов, Литва продолжает сохранять железнодорожный транзит, так как он приносит прибалтийскому государству немалые деньги.

«Но не смогли себе отказать в удовольствии принять все-таки какое-то ограничение, хоть как-то сделать что-то плохое для нашей страны», — сыронизировал глава Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Литва запретила грузовому транспорту пересекать границу с РФ без груза.