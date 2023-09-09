Губернатор Аляски раскритиковал решения Байдена и назвал их посмешищем

Таким образом Майк Данливи отозвался об отзыве разрешений на аренду земельных участков на территории возглавляемого им штата. При Трампе на них позволялось вести разработку полезных ископаемых, нефти и газа. Администрация Байдена решила отменить выданные разрешения.

«Не могу вспомнить ни одного исторического примера государств или империй, когда они мешали бы сами себе в такой степени, в какой это делает наша администрация», - заявил политик.

Его слова привело ТАСС. Данное решение, по утверждению Данливи, не имеет никакого смысла и не поддается логике. Благодаря ему растет цена на энергоресурсы для американцев. Он добавил, что Байденом в отношении Аляски предпринято уже 55 таких решений, которые можно расценивать исключительно как преступления против данной территории.