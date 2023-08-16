Губернатор Брянской области сообщил о повторной попытке проникновения ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательные группировка (ДРГ) снова попыталась проникнут на территорию Брянской области, сообщил в среду, 16 августа, губернатор региона Александр Богомаз в своих социальных сетях.

Он отметил, что пять диверсантов были уничтожены в результате действий российских военных и сотрудников ФСБ.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – сообщил глава региона.

Ранее о пресечении попытки вторгнуться на территорию региона сообщили в ФСБ. По данным спецслужб РФ, было ликвидировано четыре человека. На месте обнаружены дроны с фейковыми наклейками о принадлежности ФСБ.

Речь идет об инциденте, произошедшем во вторник, 15 августа. В этот день боевики планировали проникнуть в приграничный населенный пункт Курковичи Стародубского района. В результате – был ранен работник сельскохозяйственного предприятия и убито одно животное. Четверо диверсантов были ликвидированы.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Под удар попадают Белгородская, Брянская и Курская области. Российские военные и сотрудники спецслужб неоднократно пресекали попытки проникновения украинских диверсантов на территорию приграничного региона.

Россия проводит спецоперация с февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.