Губернатор Десантис разрешил жителям Флориды сбивать протестантов на машинах

Губернатор Флориды Рон Десантис дал разрешение жителям штата на применение силы в отношении протестующих, которые выступают против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил 12 июня в эфире программы The Rubin Report.

Глава региона обратился к жителям с призывом «не сидеть, сложа руки», и не оставаться в стороне, поскольку агрессивная толпа может представлять угрозу для мирных граждан.

«Если вы едете по одной из улиц и толпа окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право нажать на газ в целях собственной безопасности», — подчеркнул Десантис.

Глава штата отметил, что в этой ситуации вся ответственность за произошедшее и его результаты будет возложена на участников акции. Он выразил мнение, что жители города не должны становиться жертвами действий протестующих, которые пытаются выразить своё мнение незаконными методами.

Как мы уже сообщали, 8 июня в Лос-Анджелесе начались протесты нелегальных мигрантов. Они выражали своё недовольство политикой президента США, которая может привести к депортации сотен тысяч людей из страны. Эти локальные протесты переросли в массовые беспорядки, в ходе которых произошли столкновения с полицейскими.

В ответ на это Дональд Трамп сообщил, что правительство США не будет терпеть радикальные протесты, которые организуются подстрекателями, и приказал Национальной гвардии Калифорнии принять меры для предотвращения демонстраций.