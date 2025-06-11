Губернатор Калифорнии призвал американцев противостоять Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к гражданам США с призывом противостоять президенту Дональду Трампу. Он обвинил американского лидера в злоупотреблении властью.

Гэвин Ньюсом заявил, что Трамп хочет покорности от граждан, чтобы они были его соучастниками. Ньюсом призывает американцев не соглашаться на эту роль и не поддаваться главе Белого дома.

По его словам, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа и на этом он не оставится.

Гэвин Ньюсом считает, что после Калифорнии Трамп возьмется за другие штаты, а затем подвергнется нападкам демократия.

Ранее сообщалось о том, что сотни жителей Нью-Йорка снова вышли на протесты против политики Трампа.