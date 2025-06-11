Сотни жителей Нью-Йорка снова вышли на протесты против политики Трампа

Сотни жителей Нью-Йорка снова вышли на протест, направленный против массовых задержаний нелегалов, сообщает ТАСС.

Улицы города заполонили люди с мексиканскими, палестинскими, израильскими и бразильскими флагами. Многие стоят у здания суда на Манхэттене с транспарантами. Протестующие требуют прекратить депортации и напоминают властям, что Америку создали иммигранты.

На место протестов стянуты усиленные отряды полиции. Пока правоохранители не вмешиваются в ход проведения акции.

9 июня сотрудники полиции Нью-Йорка задержали несколько десятков человек во время протестов против миграционной политики Трампа. Они оккупировали лобби небоскреба Trump Tower и отказывались покидать его, несмотря на требования полицейских.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке Джеки Чана наградили черным поясом по карате.