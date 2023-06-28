Губернатор Калужской области объяснил перенос фестиваля «Нашествие» на 2024 год

Проведение мероприятия было запланировано у деревни Митяево Боровского района Калужской области. Как отметил Шапша, сложности возникли с постройкой инфраструктуры для фестиваля.

«Если «Дикая мята» (фестиваль в Тульской области – ред.) проводится там несколько лет, и там уже инфраструктура организована, там многие вещи уже сделаны. Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно. Вот из-за этого было, не из-за того, что кто-то высказался «против» или «за», – рассказал Шапша.

Сами организаторы «Нашествия» в интервью РИА Новости сообщили, что перенос фестиваля на 2024 год в первую очередь связан с безопасностью. После обсуждения его проведения с федеральными силовыми структурами, мероприятие перенесли на 26-28 июля следующего года.

По словам Шапши, власти региона приложат все усилия для того, чтобы сделать фестиваль максимально комфортным для всех жителей и гостей региона.

Ранее сообщалось, что «Нашествие» перенесли из-за жалоб местных жителей.

В 2024 году фестиваль пройдет у деревни Аристово Боровского района. На сцене выступят порядка 100 популярных рок-групп и исполнителей, в том числе «Чайф», «Ария», «Алиса» и «Жуки».

Всего рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» переносили четыре раза. Последний раз он был организован в 2019 года. Фестиваль переносится с 2020 года. Само мероприятие было основано радиостанцией «Наше радио» в 1999 году. Ежегодно мероприятие собирало от 100 до 200 тысяч участников.