Губернатор Ростовской области Голубев не подтвердил информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС

Губернатор Ростовской области Василий Губернатор Ростовской области не подтвердил информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС. В своих соцсетях глава региона сообщил, что возможной причиной пожара может быть возгорание газа, которое произошло в результате технологических работ на станции.

«Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, в 15.05 - локализация пожара. В тушении огня на 200 квадратных метрах задействованы 71 человек и 29 единиц техники. В причинах пожара будут разбираться специалисты», – написал Голубев.

По словам Голубева, в Ростовской области ввели временные ограничения подачи электроэнергии.

14 июня около 14:45 в СМИ появилась информация о возгорании на Новочеркасской ГРЭС. В сети появились видео, снятые очевидцами, на которых запечатлен черный столб дыма. Также некоторые СМИ сообщили, что причиной пожара стал взрыв.

12 июня СМИ сообщили о пожаре в Калининградской области. Там, в поселке Круглово, вторые сутки не могут потушить возгорание на мусорном полигоне.