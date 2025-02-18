Гунба сообщил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии

Бадра Гунба, политический деятель из Абхазии, который выдвигает свою кандидатуру на пост президента республики, в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, заявил, что отстранение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы государственной безопасности — это попытка помешать проведению президентских выборов.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, врио главы государства Валерий Бганба принял решение освободить Кучуберию от занимаемой должности. На его место был назначен Алхас Чичба, занимавший пост заместителя председателя службы государственной безопасности.

«Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны», — сказал Гунба в видеообращении.

Государственный деятель предложил законодательному органу рассмотреть действия Бганбы в отношении кадровых перестановок в правительстве Абхазии и принять решение о его отстранении от занимаемой должности. По мнению Гунбы, и.о. президента утратил как моральное, так и политическое право занимать свой пост.

«В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента», — добавил Гунба.

В минувшее воскресенье в Абхазии состоялись выборы президента. Победу одержал Бадра Гунба, набрав более 46% голосов. На втором месте с результатом 36,92% расположился Адгур Ардзинба. Остальные кандидаты получили менее 10% голосов каждый. Повторное голосование намечено на 1 марта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о пересмотре инвестиционного соглашения с Абхазией.