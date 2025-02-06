Новак сообщил о совместной работе России и Абхазии по пересмотру инвестсоглашения

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о пересмотре инвестиционного соглашения с Абхазией, передает ТАСС. Это решение было принято по итогам переговоров с главой правительства Абхазии Бадрой Гунба.

Новак подчеркнул, что пересмотр соглашения с Сухумом направлен на обеспечение оптимального баланса взаимных интересов, включая потребности местного населения и бизнеса.

По словам Новака, новая редакция инвестиционного соглашения будет учитывать интересы всех сторон, что позволит создать более благоприятные условия для привлечения инвестиций в республику.

Гунба подчеркнул, что Абхазия продолжит работу над созданием привлекательного инвестиционного климата, что, по его словам, является ключевым фактором для устойчивого экономического роста. По его словам, в последние годы Абхазия уже привлекла более 25 млрд рублей инвестиций в свою экономику.

В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули протесты на фоне подписания и ратификации соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Противники соглашения были убеждены, что его условия выгодны исключительно российской стороне. Оппозиция потребовала отставки президента Аслана Бжании.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае.