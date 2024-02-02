ГУР: Киев попросил РФ передать тела погибших в Ил-76 украинцев

Представитель главного управления разведки украинского МО Андрей Юсов заявил, что руководство страны обращалось к российским коллегам с просьбой передать тела пленных украинских солдат, погибших при крушении российского самолета Ил-76 на территории Белгородской области. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда», передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что Юсов подтвердил данную информацию. По его словам, украинское правительство обращалось и продолжает обращаться к российскому руководству с просьбами о передаче тел пленных.

Представитель украинского ведомства заявляет, что Россия пока не дала свой ответ. Российское руководство, в свою очередь, официально не подтверждало получение подобных обращений.

Ранее российский Следственный Комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте в деле о крушении самолета над Белгородом.