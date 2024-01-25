СК России возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 под Белгородом

Главный аппарат СК РФ расследует дело о крушении Ил-76 в Белгородской области, который, как полагают, подбили ВС Украины.

Следователи рассматривают как основную версию, что самолет Ил-76 с российскими пилотами и 65 украинскими военнопленными был атакован зенитной ракетой со стороны Украины.

Следственно-оперативная группа, состоящая из криминалистов, следователей и других экспертов, приступила к расследованию дела о теракте. Его объявили официально после того, как на территории авиакатастрофы нашли обломок ракеты. До этого версия с атакой со стороны ВСУ была более предварительной.

Место происшествия уже было исследовано. Найдены бортовые самописцы воздушного судна, части тел, фрагменты фюзеляжа и многое другое. Все это отправится на экспертизу.

Следователям еще предстоит выяснить, какое именно вооруженное формирование Украины пошло на теракт.

Напомним, крушение случилось 24 января на территории Белгородской области. Пленных везли на обмен, но в транспорт прилетела ракета. Все на борту погибли.

Ранее сообщалось, что вдова высказалась о трагедии с ее мужем-пилотом с Ил-76.