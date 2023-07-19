ГУР взяло на себя ответственность за пожар на Кировском полигоне в Крыму

Он заявил, что ЧС является результатом целенаправленных действий украинской разведки. Об этом в соцсетях сообщило издание «Страна».

«Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму - результат операции ГУР (Главное управление разведки – Прим. ред.) и ВСУ», – говорится в сообщении.

Утром в среду, 19 июля, на полигоне в Кировском районе произошло возгорание. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, из-за инцидента пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Таврида». Теперь автомобили едут в обход через Феодосию, Старый Крым или Первомайское.

Аксенов также возглавил оперативный штаб в связи с ситуацией на полигоне.

МЧС также сообщило об эвакуации более 2200 жителей из сел, расположенных рядом с горящим полигоном. Всех их разместят в безопасном месте и предоставят питание. Как уточнил Аксенов, соответствующие органы занимаются установлением причин пожара на объекте.