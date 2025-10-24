Густаво Петро попал под санкции США: Вашингтон ввел ограничения для всей семьи колумбийского лидера

Министерство финансов США ввело санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Под ограничения также попали его супруга, сын и министр внутренних дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация США официально ввела персональные санкции против действующего президента Колумбии Густаво Петро. Соответствующее решение опубликовало управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Помимо главы государства, в санкционный список включили его жену Веронику Алкосер Гарсию, сына Николасa Петро и министра внутренних дел страны Армандо Бенедетти.

Решение Вашингтона последовало за резкими заявлениями президента США Дональда Трампа, который назвал Колумбию «наркопритоном» и обвинил ее руководство в потере контроля над ситуацией с наркокартелями. Санкции предполагают заморозку активов указанных лиц на территории США и запрет на любые финансовые операции с американскими компаниями и гражданами.

Ранее сообщалось о томм, что США усилили военное присутствие в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.