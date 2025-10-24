США усилили военное присутствие в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями

Пентагон принимает беспрецедентное решение, бросив на борьбу с наркотрафиком свою самую современную ударную группу во главе с атомным авианосцем Gerald Ford. Корабль направляется в зону ответственности Южного командования США. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о переброске авианосной ударной группы Gerald Ford в Центральную и Южную Америку. Эта мера, как сообщает ведомство, направлена на борьбу с транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком.

Усиление военного присутствия в регионе значительно повысит оперативные возможности США. Авианосец, являющийся флагманом и самым технологичным кораблем американского флота, обеспечит разведку, наблюдение и создаст зону контроля. Миссия авианосной группы станет частью более широкой стратегии администрации по противодействию наркобизнесу в регионе.

Ранее сообщалось о том, что американские военные снова нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы, которое якобы перевозило наркотики.