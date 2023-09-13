Гутерреш заявил, что предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что условия ООН по зерновой сделке не нарушают санкционного режима. Об этом он заявил на пресс-конференции журналистам в среду, 13 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо установить систему взаимных гарантий, позволяющих возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт», – сказал Гуттереш.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит «подвижек» по зерновой сделке.

Россия объявила о выходе из черноморского соглашения 18 августа. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственном вывозе зерна из Украины для поставки в нуждающиеся страны.

Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Киев использовал черноморскую инициативу не для «благородных» целей, а для атаки на российские корабли в Черном море. Российский лидер также подчеркивал, что условия РФ не выполняются в рамках этого соглашения, поэтому участие России в нем является нецелесообразным.

Путин заявлял, что Россия сама может поставлять на безвозмездной основе зерно и другое сельхозпродукцию бедных странам, в том числе – африканским.