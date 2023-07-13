Гуттереш надеется на позитивной исход зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш понадеялся, что исход зерновой сделки будет положительным для всех сторон. Он надеется, что президент России Владимир Путин рассмотрит и оценит предложения, которые он ранее направил российскому лидеру. Слова Гуттереша приводят РИА Новости.

«Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход», – сказал Гуттереш журналистам в Бельгии.

Он подчеркнул, что вопросы подобного характера нужно меньше обсуждать в публичном поле, чтобы ситуация разрешилась хорошо. Гутерреш добавил, что пока не получил ответ от Путина.

Ранее представитель Гуттереша Стефан Дюжаррик рассказал, чему посвящено письмо генсека ООН Путину. Он отметил, что в документе изложены варианты, которые должны улучшать условия сделки. Дюжаррик заявил, что Гуттереш готов к контактам для разрешения вопросов, связанных с черноморской инициативой.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 году между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственной перевозки зерна из украинских портом и его доставки нуждающимся странам.

Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры, однако Украина воспользовалась этим шагом и атаковала российские корабли в Севастополе с помощью подводных беспилотников.

Срок черноморской инициативы истечет 17 июля. Ранее Путин заявлял, что участие Москвы в этом договоре не имеет смысла, так как ее условия игнорируются.