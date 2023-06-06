Гуттериш заявил, что минимум 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, в результате чего город Новая Каховка был затоплен.

«Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов. С учётом риска (перебоев. – ТАСС) снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч», – сказал Гутерриш.

По словам властей Херсонской области, диверсия на Каховской ГЭС нанесет значительный ущерб экологии региона. Из-за сброса воды возможно обмеление Северо-Крымского канала, осушение местности вдоль Днепра.

По мнению представителей Кремля и министра обороны РФ Сергея Шойгу, киевский режим намеренно устроил провокацию на Каховской ГЭС. Ее целью может быть отвлечение внимания от неудач на фронте.

6 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ созовет срочное совещание по инциденту на гидроэлектростанции. Оно начнется в 23:00 по московскому времени.