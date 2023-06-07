Хакеры атаковали краснодарские радиостанции

В Краснодарском крае совершена атака на местные радиостанции, сообщил оперативный штаб региона в своих соцсетях. Жители могли услышать ложные сообщения в эфире радиостанций Сочи, Джугбы, Темрюка и других городов и поселков региона. Сейчас вещание восстановлено.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций – запугивание жителей», – говорится в сообщении оперштаба.

некоторым телеканалам трансляцию с анонсом «контрнаступления» ВСУ.

5 июня ряд российских телеканалов показал в эфире обращение президента России Владимира Путина, который объявил о введении военного положения в трех регионах страны – Белгородской, Курской и Брянской областях. Также глава государства объявил в нем о мобилизации.

Данное обращение оказалось дипфейком, сгенерированным нейросетью. Никакой мобилизации и никакого военного положения, отметили власти, в России не вводится. Граждан призывают верить только официальным источникам информации.